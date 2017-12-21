СМИ узнали, почему именно в Сан-Франциско было закрыто российское консульство

Картирование оптоволоконных кабелей, перелеты и "странное поведение" - шпионы Кремля на Западном побережье США вели активную деятельность, отмечает Зак Дорфман, исследователь Центра Карнеги по этике в международных отношениях в своей статье для издания Foreign Policy, передает Голос Америки.

Читайте такжеНовый посол РФ в США хочет разобраться с дипломатическим скандалом "без истерических порывов"После объявления администрации Трампа о закрытии консульства России в Сан-Франциско, пресса сосредоточилась на трубе здания, из которой повалил черный дым, поскольку сотрудники российского консульства, по сообщениям, пытались сжечь документы. Однако, им стоило бы направить внимание на огромное количество антенн и передатчиков на крыше здания, которые более красноречиво свидетельствуют о деятельности консульства, пишет Дорфман.

Но почему было закрыто консульство именно в Сан-Франциско, а не три других, которые Россия имеет в Нью-Йорке, Сиэтле, или в Хьюстоне? Ответ кроется в интенсивной и постоянной шпионской деятельности консульства России в Сан-Франциско, убежден исследователь. О масштабах деятельности, аналитик узнал, опросив шестерых бывших высокопоставленных чиновников разведки США.

Сан-Франциско давно был центром шпионажа России из-за его приближенности к ведущим университетам Stanford и Berkeley, цифровым компаниям и большому количеству правительственных подрядчиков, которые работают в сфере обороны, включая две лаборатории по ядерному оружию Министерства энергетики США, говорится в статье.

Один бывший служащий контрразведки США указал на "непропорционально большое количество" разведчиков России в сфере науки и технологий, работающих в Сан-Франциско. Многие из них являются экспертами по кодированию, задачей которых было определять новые разработки в Силиконовой долине. Эта деятельность росла.

Кейтлин Пакетт, которая десятки лет работала в контрразведке в регионе утверждает, что "россияне стали более агрессивными в 2000-х, чем в 1980-х".

Лица, которых подозревали в разведдеятельности для России, зная, что за ними следят, часто начали проявлять поведение, которое нельзя объяснить и делали это в отдаленных, или просто случайных местах. Это началось десять лет назад.

Например, такая ситуация: на берегу океана в районе побережья Stinson Beach, в 45 минутах езды от города, стоит мужчина в деловом костюме, известный разведке США как российских шпион. В руке он держит маленькое устройство, смотрит на океан несколько минут, возвращается, садится в машину и едет. Это – только один из примеров странного поведения, утверждает автор статьи.

Лица, подозреваемые в разведдеятельности в пользу России с дипломатическим иммунитетом или без него, делали странные повторяющиеся действия. Например, на заправке неподалеку от крупного шоссе, два человека, которые подозреваются в шпионаже в пользу России, были замеченными в том, что заехали на заправку. Там, водитель стал рядом с машиной, не покупая бензин, а пассажир подошел к дереву, обойдя его несколько раз. Такой ритуал шпионы повторяли несчетное количество раз на той же заправке.

Среди возможных объяснений было то, что россияне пытаются запутать ФБР, или то, что они используют коротковолновые передатчики для передачи данных.

Россия также пыталась составить карту систем связи США, включительно с оптоволоконной сетью для передачи данных. Оперативники пытались проникнуть в инфраструктуру коммуникаций, в частности, добраться до подводных кабелей с территории побережья как Атлантического, так и Тихого океанов, сообщает исследователь.

"Особенно беспокоило", по выражению бывшего чиновника контрразведки, то, что Россия сосредотачивалась на узлах коммуникаций возле военных баз, вероятно, для того, чтобы иметь возможность парализовать системы командования и контроля. "Если бы они перекрыли нашу сеть, мы бы ослепли", - отметил бывший контрразведчик.

Россия также, по сообщениям, использовала возможности в рамках договора Об открытом небе для сбора разведывательной информации. Договор, заключенный между 33 странами, имел целью проведение контроля над разоружением. В рамках этого договора, странам разрешается проводить ограниченное количество перелетов над территориями других стран – подписантов договора.

В США начали замечать, что помимо перелетов, лица подозреваемые в шпионаже в пользу России появлялись в местах перелетов до них, после, или во время них, вероятно с целью уточнения координат тех или иных объектов, как, например, узлов оптоволоконных кабелей. Также эти самолеты россияне могли использовать как средство для передачи большого объема данных, если они заботились о безопасности информации в дипломатической миссии. Если это так, то такие действия нарушают соглашение, где четко перечислены цели таких перелетов, утверждает исследователь.

Даже после закрытия консульства, чиновники США были убеждены, что Россия продолжит агрессивно собирать разведывательные данные в регионе через лиц, которые имеют дипломатический иммунитет, или без него. "Силиконовая долина любит российских программистов", - отметил один из бывших разведчиков.

"Нас снова ждет большая игра, - сказал еще один бывший высокопоставленный чиновник американской разведки, - Сан-Франциско всегда был в фокусе российских интересов. Эта работа не прекратится".