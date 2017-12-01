Невеста принца Гарри впервые появилась на публике в новом статусе (видео)

Меган Маркл впервые посетила благотворительное мероприятие в Британии в новом статусе - невесты принца Гарри.

Сегодня принц с невестой посетили благотворительную ярмарку, приуроченную ко Дню борьбы со СПИДом, и школу, где работает программа по сокращению преступлений, совершенных молодежью.

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Невеста принца, актриса по профессии, впервые появилась на публике в качестве официальной представительницы монаршей семьи.

Как сообщал УНИАН, принц Гарри обручился со звездой сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл.

СМИ сообщают, что свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится в Виндзорском замке в мае следующего года.