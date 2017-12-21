США разрабатывают план военной атаки на Северную Корею - The Telegraph

США разрабатывают планы военной атаки на Северную Корею, чтобы остановить ядерную программу КНДР. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на двух экс-чиновников США и одного служащего администрации Трампа.

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Надежда состоит в том, что военная сила покажет Ким Чен Ыну, что Америка «серьезно» настроена остановить дальнейшее развитие ядерной программы КНДР. Белый дом ускорил подготовку военного варианта из-за опасений, что дипломатия не работает.

Как сообщал УНИАН, США также обеспокоены вероятностью создания в КНДР биологического оружия.