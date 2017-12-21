США разрабатывают план военной атаки на Северную Корею - The Telegraph
07:58, 21 декабря 2017Мир
1601
В США намерены показать Ким Чен Ыну, что Америка «серьезно» настроена остановить дальнейшее развитие ядерной программы КНДР.
Иллюстрация REUTERS
США разрабатывают планы военной атаки на Северную Корею, чтобы остановить ядерную программу КНДР. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на двух экс-чиновников США и одного служащего администрации Трампа.
Читайте такжеВ Белом доме заявили о доказательствах причастности КНДР к нашумевшему вирусу WannaCry
Надежда состоит в том, что военная сила покажет Ким Чен Ыну, что Америка «серьезно» настроена остановить дальнейшее развитие ядерной программы КНДР. Белый дом ускорил подготовку военного варианта из-за опасений, что дипломатия не работает.
Как сообщал УНИАН, США также обеспокоены вероятностью создания в КНДР биологического оружия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Угроза ядерной войны между КНДР и США