США обеспокоены вероятностью создания в КНДР биологического оружия - Washington Post

За 5 месяцев до первого испытания ядерного оружия Северной Кореей в 2006 году разведка США предупредила Конгресс о том, что Пхеньян ведет секретную разработку биологического оружия.

В настоящий момент эта программа продолжает набирать обороты, пишет The Washington Post со ссылкой на экспертов и источники в разведывательных кругах.

Ранее считалось, что у коммунистического режима Северной Кореи, который завладел спорами сибирской язвы и оспы, есть команда ученых, однако не хватает технических навыков для создания полноценного оружия. Однако к настоящему моменту Пхеньян владеет элементарной биотехнологической инфраструктурой.

Читайте такжеВ КНДР заявили о неизбежности войны на Корейском полуострове

"Северная Корея упорно движется к получению необходимого оборудования, которое потенциально может быть использовано для развития программы биооружия, от предприятий, которые смогут проихводить микроорганизмы тоннами, до лабораторий, специализирующихся на генетических модификациях", - пишет The Washington Post ссылаясь на данные американской и азиатской разведки.

Помимо этого, как отмечается, власти КНДР отправляют своих ученых за границу для получения ученых степеней в микробиологии.

Такие действия встревожили американских аналитиков, которые считают, что Северная Корея, которая упорно работает над созданием различного оружия массового поражения, при желании сможет наладить производство биологических патогенов в промышленных масштабах.

"Если это начнется завтра, мы можем не заметить. Разве что мы будем везучими и наш информатор окажется в правильном месте", - сказал изданию анонимный чиновник.