Парадный Mercedes Гитлера выставили на аукцион (фото)

Парадный автомобиль Адольфа Гитлера Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen 1939 года выпуска планируют продать на аукционе.

Этот экземпляр был основным парадным автомобилем фюрера в 1939-1941 годах. После капитуляции Германии в 1945 году автомобиль перевезли в США. Некоторое время он был жемчужиной коллекции казино Imperial Palace в Лас-Вегасе, сообщает Автоцентр.

Читайте такжеЗаписную книжку Гитлера с телефонными номерами продали на аукционе

Особенностью этого автомобиля является не только то, что он принадлежал Гитлеру. Эта модель уникальна сама по себе, таких было выпущено всего 203 экземпляра. А среди известных владельцев такой машины были император Японии Хирохито, король Норвегии, португальский диктатор Салазар, его испанский “коллега” Франко и даже Папа Римский Пий XI.

Последний раз данную модель продавали на аукционе в 1973 году. Тогда ее стоимость составила рекордные на то время 153 тысячи долларов. Сейчас таких автомобилей осталось лишь пять.

Mercedes планируют выставить на аукцион в январе следующего года. Кстати, 10% от полученных денег планируют передать проектам, которые освещают Холокост.

Как сообщал УНИАН, портрет Исуса работы Леонардо да Винчи, последний шедевр великого художника, который оставался в частной коллекции, будет выставлен на аукционе christie's в США, причем стартовая цена продажи составит 100 млн.