Картину "Спаситель мира" Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордные $450 миллионов (видео)

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была продана на аукционе Christieʼs за $450 миллионов. Таким образом картина стала самым дорогим когда-либо проданным на аукционе предметом искусства, сообщается на странице Christieʼs в Twitter.

Цена превысила первоначальную сумму более чем в четыре раза - около 100 миллионов долларов. Торги за полотно да Винчи длились около 20 минут.

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Ранее картина принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Он заплатил за нее более $127 миллионов.

Отметим, что долгие годы считалось, что картина была написана одним из учеников Да Винчи. Однако проведенный в 2013 году анализ подтвердил, что она принадлежит руке известного художника.

Как сообщал УНИАН, ранее американский журналист Уолтер Айзексон в своем труде, посвященном жизни Леонардо Да Винчи, раскрыл предназначение необычного прозрачного шара в руке Христа на картине "Спаситель мира".