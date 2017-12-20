В Белом доме назвали жесткой позицию Трампа в отношении РФ

Политика и стратегия, придерживаться которых решил президент США Дональд Трамп в отношении России отражают его взгляды в этом вопросе, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Money control.

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«Президент ясно дал понять, какова его позиция. Мы занимаем жесткую позицию в отношении России, мы вводим санкции в отношении России, мы импортируем энергоресурсы и оказываем на них сильное влияние. Президент не проявлял мягкость в этом вопросе», - сказала Сандерс.

Он также подчеркнула, что глава государства дал четко понять, какую позицию занимает.