США ввели новые санкции против двух военных предприятий РФ

Министерство торговли США ввело новые санкции в отношении 2 российских компаний, которые работают на военно-промышленный комплекс: конструкторского бюро "Новатор" и научно-производственного центра "Титан-Баррикады".

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Об этом говорится в заявлении министерства от 19 декабря, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что указанные компании несут ответственность за производство крылатых ракет, запрещенных Договором о контроле над вооружениями, заключенным между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году (о ликвидации ракет малой и средней дальности).

"Эти компании производят для российского Министерства обороны комплексы крылатых ракет наземного базирования с дальностью полетов, запретной в рамках Договора о ракетах средней и малой дальности. Поэтому есть достаточно оснований считать, основываясь на конкретных и понятных фактах, что они были привлечены к действиям, противоречащим национальной безопасности или внешнеполитическим интересам США", – говорится в заявлении.

В МИД РФ раскритиковали новые санкции Соединенных Штатов, назвав обвинения "беспредметными".