Маккейн выписался из больницы и поблагодарил всех за поддержку

Американский сенатор Джон Маккейн поблагодарил своих поклонников и друзей за поддержку, высказанную ему в последние дни в связи с госпитализацией из-за инфекции и побочных эффектов терапии рака. О своей признательности за теплые слова и пожелания он написал в "Твиттере", добавив, что планирует вернуться к работе после новогодних праздников.

Читайте такжеДруг Украины Маккейн госпитализирован в процессе лечения ракаВ офисе Джона Маккейна сообщили, что сенатор выписан из военной больницы Walter Reed.

Дочь сенатора, Мейган Маккейн, написала в "Твиттере", что ее отец вернулся домой, и что семья планирует вместе праздновать Рождество в Аризоне.

Джон Маккейн, который возглавляет Сенатский комитет по вопросам вооруженных сил, является большим другом Украины, где его хорошо знают. Он последовательно отстаивает мысль о том, что помощь США в борьбе с российской агрессией должна быть больше. В частности, он поддерживает предоставление летального вооружения Украине и является сторонником жестких санкций против Кремля.