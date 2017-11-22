Критика Маккейна не заставила себя долго ждать после звонка Трампа и Путина

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский политик написал в Twitter.

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"Это в очередной раз демонстрирует, что президент ошибочно верит в общие интересы США и России. И это еще одно доказательство, что нам необходима стратегия по Сирии",– отметил Маккейн.

По данным агентства Reuters, 21 ноября разговор президентов США и РФ продолжался около часа.

Пресс-служба Кремля сообщила, что они обсудили войну в Украине и Сирии, а также обострение ситуации на Корейском полуострове и обстановку в Афганистане.