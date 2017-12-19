Сенатор Маккейн восстанавливается после антираковой терапии и готовится к возвращению в Вашингтон

Председатель комитета Сената США по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн восстанавливается после антираковой терапии.

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Об этом заявил доктор Национального института рака США Марк Гилберт, говорится в заявлении на сайте политика.

"Сенатор Маккейн хорошо отреагировал на лечение вирусной инфекции, которое он получил в Медицинском центре Уолтера Рида, и продолжает восстанавливаться. Оценка его ракового заболевания показывает, что он положительно реагирует на текущее лечение ", – рассказал медик.

В офисе сенатора Маккейна также сделали подобное заявление. "Сенатор Маккейн вернулся в Аризону и пройдет физическую терапию и реабилитацию в клинике Майо. Он благодарен за ту замечательную заботу, которую он продолжает получать, и высоко ценит поток поддержки людей со всей страны. Он с нетерпением ожидает возвращения в Вашингтон в январе", – заявили в Маккейна.