Еще один фронт Путина: на видео попало, как российские наемники обучают солдат в Судане

12:17, 12 декабря 2017
Мир
2453

На видеозаписи слышно, как инструктор начинает материться по-русски.

На видео слышно, как инструктор ругается русским матом / Скриншот

Опубликовано видео, на котором суданские солдаты тренируются под надзором бойцов частной военной компании (ЧВК) России.

Ролик в своем Twitter показал российский военный корреспондент Александр Коц.

Читайте такжеРоссия выводит из Сирии 23 самолета и военную полицию

"Будни российской ЧВК в Судане (голос за кадром). Не Южном, как анонсировалось ранее, а просто в Судане", - подписал он видео.

На кадрах видно, как трое вооруженных солдат отрабатывают штурм дома в пустыне. Голос за кадром отдает им команды на арабском языке. Но когда один из военных теряет муляж гранаты, инструктор начинает материться по-русски.

Ранее СМИ сообщали, что бойцы российских частных военных компаний, ранее воевавшие на востоке Украины и в Сирии, теперь принимают участие и в вооруженном конфликте в Судане на стороне правительства Омара Башира, где уже воюют добровольцы из России.

Российская военная активность в этом регионе продиктована скорее стремлением доказать любой ценой всему миру, что Россия способна "проецировать силу", утверждают эксперты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #российские военные в Судане#российские ЧВК в Судане#обучение солдат в Судане