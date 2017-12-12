Еще один фронт Путина: на видео попало, как российские наемники обучают солдат в Судане
На видеозаписи слышно, как инструктор начинает материться по-русски.
Опубликовано видео, на котором суданские солдаты тренируются под надзором бойцов частной военной компании (ЧВК) России.
Ролик в своем Twitter показал российский военный корреспондент Александр Коц.
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"Будни российской ЧВК в Судане (голос за кадром). Не Южном, как анонсировалось ранее, а просто в Судане", - подписал он видео.
На кадрах видно, как трое вооруженных солдат отрабатывают штурм дома в пустыне. Голос за кадром отдает им команды на арабском языке. Но когда один из военных теряет муляж гранаты, инструктор начинает материться по-русски.
Будни российской ЧВК в Судане (голос за кадром). Не Южном, как анонсировалось ранее, а просто в Судане. На фиг нужен Южный, у него и выхода к морю нет. pic.twitter.com/qoSQ9I3ben— Александр Коц (@sashakots) December 12, 2017
Ранее СМИ сообщали, что бойцы российских частных военных компаний, ранее воевавшие на востоке Украины и в Сирии, теперь принимают участие и в вооруженном конфликте в Судане на стороне правительства Омара Башира, где уже воюют добровольцы из России.
Российская военная активность в этом регионе продиктована скорее стремлением доказать любой ценой всему миру, что Россия способна "проецировать силу", утверждают эксперты.