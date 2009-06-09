Лукашенко сказал Европе, что он не играет

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что сближение с Евросоюзом является давним стратегическим курсом Беларуси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил 8 июня во время встречи с министром иностранных дел Словении Самуэлем ЖБОГАРОМ.

«Вы должны быть абсолютно уверены, что все, что происходит в отношениях с нашим западным партнером - Европейским Союзом, это не разовое мероприятие с нашей стороны, не какая-то игра - это осуществление нашего давнего стратегического курса», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, мотивация такого сближения является очень простой: взаимная торговля Беларуси и ЕС сегодня приблизительно равна объему торговли с Российской Федерацией, при этом сальдо в торговле со странами Евросоюза - положительное.

«Этим все сказано. И никто не посмеет игнорировать этот факт. ЕС - это технологии, кредитные ресурсы, инвестиции», - подчеркнул Президент Беларуси