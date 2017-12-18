В Бейруте нашли задушенной сотрудницу британского посольства в Ливане

В восточной части Бейрута на обочине одной из автодорог было обнаружено тело задушенной работницы посольства Великобритании в Ливане.

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Тело женщины нашли вечером субботы, пишет информагентство dpa, передает DW.com. Лишь в воскресенье, 17 декабря, о трагической смерти дипломатки как сообщили в ливанской полиции, так и в МИД Великобритании.

Впоследствии британские СМИ сообщили, что погибшая сотрудница британского дипломатического корпуса - Ребекка Дайкс. Также ливанские СМИ распространили информацию, что в последний раз погибшую дипломатку видели 15 декабря в одном из баров города. Посол Великобритании в Ливане Хьюго Шортер написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter, что все посольство "шокировано" из-за смерти Дайкс.

Как сообщили журналистам dpa следователи, ожидается проведение вскрытия тела, чтобы проверить, не было ли факта сексуального надругательства. Дипломатку задушили веревкой, пояснили правоохранители.