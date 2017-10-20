В Ливане впервые за 12 лет утвердили госбюджет

Парламент Ливана впервые с 2005 года утвердил бюджет страны, сообщает Reuters. По информации агентства, обсуждение проекта бюджета заняло у парламентариев три дня. На итоговом заседании в поддержку документа проголосовал 61 депутат, еще четверо высказали против, восемь депутатов воздержались.

Читайте такжеЛиван обменял бывшую жену лидера ИГ на своих солдатКроме этого, ливанские парламентарии утвердили сокращение штрафов за несвоевременную уплату налогов на 90%.

В октябре прошлого года, после многочисленных безуспешных попыток избрать президента Ливана, продолжавшихся более двух лет, парламент страны определил нового главу государства. Им стал ветеран ливанской политики христианин Мишель Аун, возглавлявший генштаб в годы гражданской войны. Утверждение Мишеля Ауна на посту президента стало результатом трудного компромисса между ведущими общинами страны - суннитами, шиитами и христианами.