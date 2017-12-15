Белый дом ужесточил требования к странам, которые имеют безвизовый режим с США

Администрация Дональда Трампа выдвинула новые требования для 38 стран, которые участвуют в программе безвизового режима США.

Отныне эти страны должны использовать данные о контртеррористических операциях США для проверки своих граждан, пересекающих границы из третьих стран, сообщает УП со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что многие страны уже это делают. Теперь это должны делать все страны, которые имеют безвизовые договоренности с Соединенными Штатами.

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Кроме того, Вашингтон обязал проводить информационные кампании о последствиях превышения срока пребывания в США тем странам, чьи граждане чаще всего этим злоупотребляют.

Среди таких стран - Греция, Венгрия, Португалия и Сан-Марино.

В частности, граждане этих стран, которые превысили возможный срок пребывания в США, в будущем могут быть лишены права на безвизовые поездки в США.

Также США начнет оценивать страны, которые имеют безвизовые соглашения с Вашингтоном по их гарантиям против "инсайдерских угроз" в своих аэропортах, особенно в тех, которые имеют прямые рейсы в США.

Цель проверок - убедиться, что работники аэропортов и авиации в этих странах не коррумпированные и не пытаются создавать угрозу для самолетов, особенно тех, которые связаны с США.