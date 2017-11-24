Власти США хотят наладить слежку за владельцами американских виз

Служба миграционного и таможенного контроля США обратилась к технологическим компаниям с запросом на создание системы, которая позволила бы следить за обладателями американских виз, которые находятся на территории США, сообщает Голос Америки со ссылкой на Pro Publica.

Читайте также"Больше никаких лотерей": Трамп хочет ужесточить систему выдачи грин-карт после теракта в Нью-ЙоркеПравоохранителей интересуют алгоритмы, которые бы оценивали потенциальную угрозу, которую составляют владельцы виз, а также проводили слежку в социальных сетях за поведением лиц, отнесенных к категории повышенного риска.

"Ежегодно в США прибывают миллионы людей, которые покидают территорию страны, поэтому мы должны относиться к ситуации взвешенно", - сказал Луис Роде, заместитель директора одной из программ Службы миграционного и таможенного контроляСША.

Сообщается, что правительство США находится на этапе сбора информации от технических компаний и еще не перешло к созданию программного обеспечения, которое могло бы справиться с поставленными задачами.

Представители Службы миграционного и таможенного контроля США заявили технологическим компаниям, что надеются получать автоматические уведомления об активности владельцев американских виз в социальных сетях. Служба уже ведет слежку за определенными сообщениями в соцсетях, но планирует расширить эту сферу деятельности.