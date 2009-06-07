Западные лидеры отметили 65-ю годовщину высадки в Нормандии

Западные лидеры вместе с ветеранами Второй мировой войны отметили 65-ю годовщину дня "Д" - высадки союзных войск в Нормандии, сообщает Sky News.

Памятную службу на военном кладбище во Франции посетили британский премьер Гордон БРАУН, принц Уэльский ЧАРЛЬЗ, премьер Канады Стивен ХАРПЕР, президент США Барак ОБАМА и его французский коллега Николя САРКОЗИ.

Служба прошла в субботу на кладбище в селении Кольвиль-сюр-Мер, где захоронены павшие американские военнослужащие. В своем выступлении президент Б.ОБАМА назвал успех высадки, в которой приняли участие американцы, британцы и канадцы, "невероятным" и объяснил его тем, что цель союзников - разгром национал-социалистической Германии - носила "планетарный" характер. Высадка союзнических войск в Нормандии в 1944 г. изменила ход истории XX столетия, заявил президент США на церемонии. "Мы не имеем права забыть, что благодаря храбрости и самоотверженности тех, кто участвовал в Нормандской операции, ход истории целого столетия был изменен".

Торжественному мероприятию предшествовал скандал: правительство Н.САРКОЗИ не пригласило на церемонию королеву ЕЛИЗАВЕТУ, и французов обвинили в стремлении умалить заслуги британских и канадских солдат. Чтобы загладить конфликт, приглашение в спешном порядке было направлено наследнику престола Великобритании - принцу ЧАРЛЬЗУ.