Россия введет в Белоруссию две армии в полном составе

Россия введет в сентябре на территорию Белоруссии две армии в полном составе для широкомасштабных учений "Запад", сообщил РИА "Новости" начальник Генштаба ВС РФ Николай Макаров.

"В этом году мы начинаем проводить серию крупных учений в рамках перехода на новый облик Вооруженных сил РФ. Широкомасштабные учения "Запад" пройдут 8-29 сентября, когда на территорию Белоруссии будут введены две наших армии в полном составе", - сказал Макаров.