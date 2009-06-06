Россия введет в Белоруссию две армии в полном составе
22:43, 06 июня 2009Мир
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Для широкомасштабных учений
Россия введет в сентябре на территорию Белоруссии две армии в полном составе для широкомасштабных учений "Запад", сообщил РИА "Новости" начальник Генштаба ВС РФ Николай Макаров.
"В этом году мы начинаем проводить серию крупных учений в рамках перехода на новый облик Вооруженных сил РФ. Широкомасштабные учения "Запад" пройдут 8-29 сентября, когда на территорию Белоруссии будут введены две наших армии в полном составе", - сказал Макаров.
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