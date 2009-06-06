Грузия сейчас вооружена лучше, чем в августе 2008-го

Армия Грузии к настоящему времени вооружена уже лучше, чем во время августовской агрессии 2008 года, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров.

"События в Грузии серьезно изменили обстановку на юге нашей страны и многие аспекты мировой политики. На сегодня Вооруженные силы Грузии имеют большее количество техники и вооружений, чем они имели на момент начала агрессии - в августе прошлого года", - сказал Макаров.

РИА "Новости"