Грузия сейчас вооружена лучше, чем в августе 2008-го
20:20, 06 июня 2009Мир
3736 0
Данные российского Генштаба
Армия Грузии к настоящему времени вооружена уже лучше, чем во время августовской агрессии 2008 года, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров.
"События в Грузии серьезно изменили обстановку на юге нашей страны и многие аспекты мировой политики. На сегодня Вооруженные силы Грузии имеют большее количество техники и вооружений, чем они имели на момент начала агрессии - в августе прошлого года", - сказал Макаров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter