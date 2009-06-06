Тимошенко выразила соболезнования в связи с гибелью детей в Мексике

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила телеграмму соболезнования Президенту Мексики Фелипе КАЛЬДЕРОНУ в связи с трагической гибелью детей вследствие пожара в детском дошкольном заведении в городе Эрмосиле.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

“С грустью и скорбью восприняла весть о трагической гибели детей в городе Эрмосиле. Это несправедливо, когда погибают дети. Таких трагедий не должно быть, а дети должны радовать нас, взрослых. Как женщина, как мать, я выражаю соболезнования всем, кто потерял главную ценность и радость в своей жизни – детей”, - говорится в телеграмме.

Премьер-министр Украины обратилась к Президенту Мексики с просьбой передать слова соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщалось, по последним данным, вследствие сегодняшнего пожара в детсаду в Мексике погиб 31 ребенок, 26 детей госпитализированы с ожогами. Всего в детском садике во время пожара находилось около 150 детей.