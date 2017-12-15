В Маастрихте в результате нападения с ножом убили двух человек
00:37, 15 декабря 2017Мир
567
В полиции рассказали, что два нападения произошли в нескольких сотнях метров друг от друга.
Нападение произошло в Маастрихте / фото twitter.com/1Limburg
В нидерландском городе Маастрихт в результате нападения неизвестного с ножом два человека погибли, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Reuters.
В полиции рассказали, что два нападения произошли в нескольких сотнях метров друг от друга.
Читайте такжеВ Германии пьяный мужчина в магазине напал с ножом на мэра города
Инцидент произошел в жилом районе на севере Маастрихта, который расположен возле границы с Бельгией и Германией.
Голландское издание De Telegraaf сообщает, что нападение произошло неподалеку от мечети, куда сейчас также стянута полиция. Мотивы нападавшего пока неизвестны.
Отмечается, что в мечети арестовали двух людей, один из которых был в крови и имел окровавленный нож.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter