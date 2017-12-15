В Маастрихте в результате нападения с ножом убили двух человек

В нидерландском городе Маастрихт в результате нападения неизвестного с ножом два человека погибли, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

В полиции рассказали, что два нападения произошли в нескольких сотнях метров друг от друга.

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Инцидент произошел в жилом районе на севере Маастрихта, который расположен возле границы с Бельгией и Германией.

Голландское издание De Telegraaf сообщает, что нападение произошло неподалеку от мечети, куда сейчас также стянута полиция. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Отмечается, что в мечети арестовали двух людей, один из которых был в крови и имел окровавленный нож.