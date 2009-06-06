Французские феминистки обвинили Барака Обаму

Французские феминистки обвинили президента США Барака Обаму в недостаточно критическом отношении к исламскому фундаментализму. Об этом 5 июня сообщает AFP.

Феминисток возмутила речь, произнесенная Обамой во время ближневосточного турне 3-4 июня. Во время выступления в Каире Обама, в частности, заявил, что западные страны не должны указывать мусульманским женщинам, какую одежду им носить. Ограничения на ношение традиционных головных уборов в некоторых европейских государствах американский президент расценил как "враждебность по отношению к любой религии под прикрытием ложного либерализма".

Во Франции традиционные головные уборы запрещено носить в государственных школах. Французские феминистки считают данный предмет одежды символом угнетения женщины.

В связи с высказываниями Обамы французская феминистская организация "Ni Putes Ni Soumises" выпустила официальное заявление, в котором говорится, что президент США "свел на нет усилия миллионов женщин, многие из которых заплатили жизнью за то, чтобы избежать фундаменталистского насилия".

В своей каирской речи Барак Обама призвал исламский мир к началу новой эры в отношениях с США. Он предложил забыть все разногласия и впредь строить отношения на взаимной заинтересованности и уважении друг к другу. Следующий пункт после Ближнего Востока в расписании Обамы - Париж.

Лента.ру