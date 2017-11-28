Изгнанный Голливудом: Вайнштейн покинул Гильдию режиссеров

Продюсер Харви Вайнштейн, уличенный в домогательствах, вышел из состава Гильдии режиссеров США. Об этом сообщает The Wrap.

«Харви Вайнштейн отказался от своего членства в Гильдии режиссеров», - сообщил представитель организации. Отмечается, что имени Вайнштейна больше нет на сайте Гильдии. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь продюсера.

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«Господин Вайнштейн покинул Гильдию режиссеров США, он очень уважает организацию», - заявил он.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее газета The New York Times со ссылкой на нескольких актрис рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна.

Он предлагал посодействовать в карьерном росте за близость с ним. Позже о домогательствах рассказали актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Харви Вайнштейн отрицает, что принуждал женщин к сексу. После этого Weinstein Company уволила Вайнштейна.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман объявил о начале расследования в отношении компании Вайнштейна после секс-скандала вокруг него.