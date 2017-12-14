На территории университета в Пенсильвании произошла стрельба, есть погибшие
По предварительным данным, речь вероятно идет о бытовом мотиве преступления.
Два человека погибли в результате стрельбы на территории университета штата Пенсильвания.
Как сообщает CBS со ссылкой на сотрудников полиции, мужчина открыл стрельбу в студенческом городке университета штата Пенсильвания в округе Бивер.
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По предварительным данным, речь вероятно идет о бытовом мотиве преступления.
Погибшие – муж и жена, живущие отдельно. Предполагается, что нападавший (муж) подкараулил свою супругу возле автомобиля и убил ее.
После этого мужчина совершил саомубийство, застрелив себя на том же месте.
Местная полиция сообщила, что угрозы в настоящее время нет, однако руководство кампуса рекомендует по возможности не появляться на улице.
Погибшая женщина, по предварительным данным, была сотрудницей университета.