Швеция должна вступить в НАТО из-за жесткой политики России

Либеральная партия Швеции инициирует изучение на государственном уровне вопроса присоединения Швеции к НАТО.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы Департамента НАТО Министерства иностранных дел Украины, на днях представитель Либеральной партии Швеции Биргитта ОЛССОН обнародовала официальное заявление партии о необходимости изучения и обсуждения на государственном уровне вопроса присоединения Швеции к НАТО, которое было передано на рассмотрение парламентского комитета по вопросам обороны.

При этом Б.ОЛССОН сослалась на соответствующие программные положения Либеральной партии и доклад министра обороны и главнокомандующего Вооруженных сил Швеции о несоответствии существующей системы обороны страны современным вызовам и угрозам, а также акцентировала внимание на решении Франции о возвращении в военную структуру НАТО и усилении жесткости внешней политики России (на примере событий в Грузии в августе 2008 года).

*** Упомянутое заявление содержит такие основные аспекты:

сотрудничество стран Северной Европы в сфере обороны не может быть альтернативной НАТО формой обеспечения национальной и региональной безопасности;

нейтралитет Швеции «де-юре» не закреплен ни одним нормативно-правовым документом, а термин «страна неприсоединения» не может быть применен к стране, которая является активным участником Европейской политики безопасности и обороны, программы НАТО «Партнерство во имя мира», принимает участие в операциях коалиционных сил (в Косово и Афганистане), пытается создать региональную систему безопасности «Северное сотрудничество»;

подавляющее большинство стран Евросоюза являются членами НАТО и участниками механизмов обеспечения безопасности обеих организаций, которые существуют параллельно и дополняют друг друга. Именно поэтому считается «нерациональным» для Швеции находиться вне рамок одной из этих организаций, учитывая, что ЕС владеет меньшими военными возможностями по сравнению с НАТО.

Б.ОЛССОН отметила, что «политические партии не должны безоговорочно следовать общественному мнению, а их главная задача – влиять на него». В то же время Б.ОЛССОН подчеркнула, что в данный момент выносить упомянутый вопрос на парламентское голосование преждевременно, поскольку шведское население недостаточно знает о НАТО (около 50% опрошенных против вступления в Альянс). Для активизации формирования положительного общественного мнения о НАТО необходимо улучшить информирование граждан Швеции о преимуществах и возможных негативных последствиях интеграции в Альянс.

Либеральная партия Швеции входит в состав правящей правоцентристской коалиции «Альянс во имя Швеции: сотрудничество ради смены власти».