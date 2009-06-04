В ЕС нет информации о проблемах Украины при оплате российского газа

Комиссар Евросоюза по торговле Кэтрин ЭШТОН заявляет, что не располагает информацией о проблемах Украины при оплате российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Нет у меня какой-то информации о том, что сейчас есть какие-то проблемы с опасностью выплаты», - сказала К.ЭШТОН.

Она отметила, что ЕС знает озабоченность России по этому вопросу, поэтому председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поддерживают постоянный контакт.

По ее словам, есть политические вопросы, хотя Евросоюз настаивает, что данная проблема требует коммерческих решений.