Основанное Ходорковским движение заявило о блокировке своего сайта в России (видео)

Общественная организация «Открытая Россия», основанная бывшим руководителем российской нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, сообщила о блокировке сайта движения. Как говорится в сообщении организации на странице в "Твиттере", с понедельника страница не открывается через большинство провайдеров.

Читайте такжеХодорковский анонсировал акции в городах России с требованием к Путину не баллотироваться в 2018 годуСообщается, что причиной блокировки сайта движения является якобы информация, «содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или распространению информационных материалов иностранной и международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации».

В ноябре Госдума России приняла закон, который позволяет Роскомнадзору по требованию Генпрокуратуры немедленно блокировать материалы, изданные и распространенные иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России. «Открытая Россия» такой организацией не является, говорится в публикации на сайте движения, доступном в других странах.