Ходорковский положительно оценил результаты антипутинской акции "Надоел"
Задержания участников акции "Надоел" в Санкт-Петербурге он назвал проявлением "неадекватности" со стороны местных властей.
Основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский назвал "успешно состоявшейся" протестную акцию "Надоел".
Как передает Радио Свобода, по его словам, несмотря на то, что людей перед проведением акции "специально запугивали", а во время самого протеста их сопровождала "толпа полицейских", активисты подали обращения в администрацию президента с требованием к Владимиру Путину отказаться от участия в выборах в 2018 году.
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"Люди пришли [на акцию] полностью в соответствии с законом. Они имели полное право в свой выходной день принести письма в администрацию президента с теми требованиями, которые в этих письмах изложены", – заявил Ходорковский в эфире YouTube-канала "Открытой России". Задержания участников акции "Надоел" в Санкт-Петербурге он назвал проявлением "неадекватности" со стороны местных властей.
Как сообщал УНИАН, 29 апреля началась анонсированная «Открытой Россией» всероссийская акция «Надоел» с требованием к президенту РФ Владимиру Путину не баллотироваться на пост президента в 2018 году.
Мероприятия состоялись в десятках городов России, однако не везде они согласованы с местными властями, из-за чего что полиция начала задерживать активистов.