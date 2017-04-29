Во время акции "Надоел" в России силовики задержали около сотни активистов - СМИ

Российские силовики задержали около сотни участников акции «Надоел» в разных городах России.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным русской службы Радио Свобода, больше всего задержанных – несколько десятков – в Санкт-Петербурге и Туле, где также были конфискованы письма российскому президенту Владимиру Путину. В Москве акция, на которую вышли несколько сотен человек, прошла без задержаний.

В некоторых городах проведению акции мешали представители местной власти: в Томске, в частности, речи активистов «глушили» патриотическими песнями из машин коммунальщиков, а в Краснодаре неожиданно начали стричь газон в месте проведения протестных мероприятий.

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Акции «Надоел» движения «Открытая Россия» проходят сегодня во многих российских городах. В Кемерове на мероприятии были задержаны около 20 активистов. В Ижевске, Горно-Алтайске, Новокузнецке и Тюмени в полицию попали организаторы протестов.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля началась анонсированная «Открытой Россией» всероссийская акция «Надоел» с требованием к президенту РФ Владимиру Путину не баллотироваться на пост президента в 2018 году.

Мероприятия состоялись в десятках городов России, однако не везде они согласованы с местными властями, из-за чего что полиция начала задерживать активистов.