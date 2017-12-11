ЕС подготовит решение о продлении секторальных санкций для России 18 декабря

Европейский Союз подготовит решение о продлении секторальных санкций для России 18 декабря.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН высокопоставленный европейский дипломат, во время саммита ЕС, который пройдет 14-15 декабря в Брюсселе, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон информируют других глав государств и правительств о последнем развитии событий вокруг выполнения Минских договоренностей, но широкой дискуссии по этому вопросу не ожидается.

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Далее, в понедельник, 18 декабря, Генеральный директорат Европейской комиссии по вопросам внешних отношений (DG RELEX) подготовит соответствующий законодательный акт, после чего будет начата письменная процедура, которая, как правило, должна быть завершена за 24 часа.

Как известно, в июле и сентябре 2014 года ЕС ввел для РФ из-за ее агрессии против Украины экономические санкции, которые нацелены на конкретные экономические секторы. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. Далее эти санкции неоднократно продлевались на полгода. Срок действия существующих санкций истекает 31 января 2018 года.