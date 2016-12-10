В Швеции вручили Нобелевские премии за 2016 год

В Стокгольме состоялась церемония награждения Нобелевскими премиями за 2016 год в области медицины или физиологии, физики, химии, а также премией по экономике памяти Альфреда Нобеля.

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Из рук короля Швеции Карла XVI Густава диплом и медаль лауреатов получили профессор из Японии Есинори Осуми, ставший обладателем награды по физиологии или медицине; трое физиков — Дэвид Таулесс, Данкан Холдейн и Майкл Костерлиц; обладатели награды по химии — Жан-Пьер Саваж, Фрейзер Стоддарт и Бернард Феринга, а также премии по экономике, учрежденной в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком, Оливер Харт и Бенгт Хольмстрем, сообщает РИА Новости.

Американский поэт и музыкант Боб Дилан, ставший обладателем награды по литературе, который не смог принять участие в церемонии, получит свою премию в один из удобных для него случаев в следующем году.

Сумма денежной части премий в каждой из номинаций составила в 2016 году 8 млн шведских крон (932 тыс. долларов США).

Ранее сегодня в Осло Нобелевскую премию мира за 2016 год вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу, который достиг соглашения об окончании в его стране гражданской войны, продолжавшейся более 50 лет.

Начавшийся в 1964 году в Колумбии вооруженный конфликт между проправительственными силами, леворадикальной группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК, известна как FARC) и различными военизированными группами унес жизни 222 тыс. человек. 27 сентября 2016 года после нескольких лет переговоров стало известно о подписании мирного соглашения между властями и РВСК.

Сантос после присуждения ему награды сообщил, что деньги он намерен отдать жертвам гражданской войны.