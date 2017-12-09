Международная правозащитная организация Amnesty International по случаю Дня прав человека призвала усилить защиту активистов-правозащитников.

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Об этом говорится в заявлении организации, распространенном сегодня, в связи с международным Днем прав человека, который отмечается завтра, 10 декабря, сообщает Deutsche Welle.

Amnesty International предостерегает, что "историческое достижение" - соблюдение прав человека - находится под постоянной угрозой.

Особую тревогу у правозащитников вызывают случаи превышения власти, зачастую приводящие к смертельному исходу. Так, в 2016 году в мире было убито более 280 человек за то, что они боролись за свои права и права других людей.

10 декабря 1948 года была принята Всеобщая декларация прав человека.