Вице-премьер РФ: Газпром заплатил авансом за транзит до февраля 2010-го

«Газпром» заплатил аванс за транзит газа через территорию Украины в сумме 2,15 млрд. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом заместитель председателя Правительства РФ Игорь СЕЧИН сказал на встрече с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Я должен доложить, что «Газпром» к настоящему времени уже проавансировал оплату за транзит газа через территорию Украины в объёме примерно 2 млрд. 150 млн. долл. И этого объёма достаточно для обеспечения нашего транзита в Европу до февраля 2010 года включительно», - сказал И.СЕЧИН.

В тоже время он отметил, что позиция Президента Украины, который заявляет о недопустимости авансирования оплаты за транзит газа в перспективе, а также ситуация неопределённости, созданная подписанием декларации Украина-ЕС о сотрудничестве в газообеспечении Европы, создают высокие риски для «Газпрома», так как эта декларация предусматривает изменение системы оплаты за транзит газа.

«Она предусматривает изменение системы управления газотранспортной системы Украины. И в этой ситуации «Газпром», конечно, не может односторонним порядком финансировать своих партнёров в Украине в этих целях», - сказал он.