Массовые беспорядки, конфликты с полицией, слезоточивый газ и резиновые пули: последствия решения Трампа в Иерусалиме (видео)

На Западном берегу Иордана продолжаются массовые беспорядки. Причиной стало признание Иерусалима столицей Израиля Дональдом Трампом. Президент США также объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Между арабами и израильской полицией произошли столкновения. Беспорядки произошли также в Вифлееме. Там группа палестинцев забросала израильских солдат камнями. Военные применили к протестующим слезоточивый газ и резиновые пули.

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За последние сутки в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии увеличилось количество терактов. В Иерусалиме закрыты государственные учреждения, магазины, школы и банки. Ряд стран требуют провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Эксперты прогнозируют, что противостояние может привести к гибели тысяч палестинцев и израильтян. Арабо-израильское противостояние продолжается уже больше полувека. Решение Трампа еще больше усугубило конфликт в регионе.