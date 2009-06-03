НАТО не признает парламентских выборов в Южной Осетии.

Об этом говорится в заявлении Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА, текст которого передан агентству УНИАН.

“Проведение таких выборов не способствует мирному и окончательному урегулированию ситуации в Грузии”, - отмечается в заявлении Генсека НАТО.

В заявлении также подчеркивается, что НАТО оказывает полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в ее международно-признанных границах.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в непризнанной республике Южная Осетия состоялись парламентские выборы.

Южная Осетия фактически находится полностью отделенной от Грузии с августа 2008 года после российско-грузинской войны. Независимость Южной Осетии признали только Россия и Никарагуа.