Власти Берлина выделили миллион евро, чтобы примирить ночные клубы и борцов за тишину

С 2011 года в Берлине закрыли около 170 ночных клубов из-за исков от местных жителей. Люди, жалующиеся на громкую музыку, почти всегда выигрывают в суде. Теперь ситуация может измениться в пользу клубной культуры: власти города выделили €1 млн на улучшение звукоизоляции, передает Comma со ссылкой на Der Tagesspiegel.

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Бюджет предусматривает уплотнение окон клубов и соседних домов, звукопоглощающие установки внутри закрытых помещений и звуковые барьеры для открытых площадок.

Пока неизвестно, как именно будут распределяться средства, но решение уже похвалила Берлинская клубная комиссия. «В густо населённом городе, где частная собственность находится так близко к музыкальным площадкам, инвестиции в звукопоглощение обеспечат мирное сосуществование», — говорит представитель комиссии Лутс Лайхсенринг.

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