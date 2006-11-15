Восковая свадьба Питта и Джоли не состоится

Знаменитый музей восковых фигур мадам Тюссо отказался от своего намерения выставить на всеобщее обозрение в отеле Venetian resort в Лас-Вегасе композицию, демонстрирующую бракосочетание Анджелины Джоли и Брэда Питта. Как сообщает AP, руководство музея намеревалось таким образом представить новую фигуру Джоли, первая экспозиция которой должна была состояться 15 ноября.

В качестве "гостей" на импровизированной свадьбе должны были присутствовать восковые Джордж Клуни, Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Багси Сигал, Бен Аффлек и Лучано Паваротти.

Причиной отказа от первоначальных планов стал протест, заявленный от имени Брэда Питта. "Как представительница Брэда, я нахожу намерение музея изобразить событие, которого никогда не происходило в действительности, недопустимым", - заявила журналистам официальная представительница актера Синди Гардженти. Она подчеркнула, что сами актеры ничего не знали о готовящейся выставке.

В свою очередь, управляющий музея восковых фигур в Venetian resort Эдриан Джонс подчеркнул, что "мадам Тюссо очень дорожила хорошими отношениями со знаменитостями, поэтому было принято решение избежать возможного конфликта".

Лента.ру