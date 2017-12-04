Убит бывший президент Йемена (фото, видео 18+)

В Йемене убит бывший президент страны Али Абдалла Салех. Об этом в своей Telegram-канале сообщает Directorate 4.

По одной из версий, он был убит во время подрыва дома, в котором находился. По другой, во время следования по дороге в город Мариб.

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Позже Directorate 4 показал первые кадры с убитым экс-президентом Йемена, на которых видно, как неизвестные вооруженные люди несут его в одеяле.

"Видимо, версия с покушением по дороге в Мариб верная", - говорится в сообщении.

Информацию о его гибели подтвердили в правящей партии Йемена - Всеобщий народный конгресс, лидером которой был Али Абдулла Салех, передает Al Arabiya.

Напомним, на прошлой неделе президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади приказал направить войска к столице, где продолжается конфликт между повстанцами-хуситами и сторонниками Салеха.

Али Абдалла Салех занимал пост главы Йемена с 1994 по 2012 год. Был отстранен от власти в результате Арабской весны.