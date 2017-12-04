Из-за сотрудничества бывших помощников Трампа со следствием Белый дом охватила паранойя - СМИ

Параноидальные мысли о прослушивании охватили Белый дом и бывших помощников президента США Дональда Трампа на фоне активизации расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает Европейская правда.

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Как известно, бывший советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн согласился сотрудничать со следствием в рамках досудебного соглашения, достигнутого на прошлой неделе, что усиливает уже существующую тревогу в кругу Трампа относительно другой секретной сделки, которая была заключена ранее этим летом бывшим помощником кампании Джорджем Пападопулосом, о сотрудничестве с которым замалчивалось в течение нескольких месяцев.

"Каждый параноик. Все думают, что их записывают", - сказал источник, близкий к Белому дому Трампа. Сообщается, что адвокаты Белого дома и частные юристы, представляющие как нынешних, так и бывших помощников Трампа, рассказали изданию, что они немедленно начали звонить своим клиентам, как только узнали о досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием Пападопулоса и Флинна.

В частности, адвокаты спрашивали, имели ли они любые разговоры с бывшими коллегами, которые могли бы быть тайно записаны. Кроме того, юристы попросили избегать бесед с кем-либо, кроме персональных адвокатов, на тему расследование о вмешательстве России в выборы.

"Они, вероятно, очень сильно напуганы", - сказал адвокат, представляющий старшего помощника Трампа в рамках расследования. "А как тут можно не испугаться?" - добавил он.

Как сообщалось, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и готов свидетельствовать против президента.

В Белом доме заявили, что признание бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном в даче ложных показаний ФБР не касается никого, кроме него самого.