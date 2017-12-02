Флинн контактировал не только с Россией - СМИ
Предполагается, что члены штаба Дональда Трампа по просьбе Израиля пытались не допустить принятия резолюции Совета Безопасности ООН.
Майкл Флинн, бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности, признал, что контактировал с российским дипломатом для того, чтобы отложить голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции, потенциально опасной для Израиля, передает Голос Америки. Однако дипломаты, знакомые с ситуацией, но желающие сохранить анонимность, утверждают, что Россия была не единственной страной, с которой пытались договориться Флинн и другой советник Трампа – его зять Джаред Кушнер.
Читайте такжеБелый дом прокомментировал признание вины Флинном в даче ложных показаний 23 декабря 2016 года, в часы, предшествовавшие голосованию в Совбезе, Флинн также звонил в представительства Уругвая и Малайзии в ООН. В свою очередь, Кушнер по телефону разговаривал с послом Великобритании в США.
Усилия Флинна и Кушнера не дали результатов. Совбез принял резолюцию, в которой Израиль призывают к прекращению строительства еврейских поселений на палестинских территориях. Резолюцию поддержали 14 государств, США – воздержались.
Дональд Трамп, который использовал произраильскую риторику во время избирательной кампании, вступил в должность через месяц - 20 января 2017 года.
Высокопоставленный израильский чиновник сообщил агентству Reuters, что Израиль обратился к штабу Трампа с просьбой о помощи, после того, как Администрация Барака Обамы отказалась воспользоваться правом вето и не допустить принятия резолюции. После этого, сотрудники штаба Трампа обратились к иностранным правительствам, включая Россию, с просьбой перенести голосование или заблокировать резолюцию.
Закон Логана, принятый в 1799 году, запрещает частным лицам США, не имеющим соответствующих полномочий от федерального правительства, вести переговоры с иностранными правительствами. 23 декабря Трамп, Кушнер и Флинн имели статус частных лиц. За всю историю США, только два американца были привлечены к ответственности по этому закону – в 1802 и 1852 году, однако ни один из них не был признан виновным.