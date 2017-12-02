Флинн контактировал не только с Россией - СМИ

Майкл Флинн, бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности, признал, что контактировал с российским дипломатом для того, чтобы отложить голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции, потенциально опасной для Израиля, передает Голос Америки. Однако дипломаты, знакомые с ситуацией, но желающие сохранить анонимность, утверждают, что Россия была не единственной страной, с которой пытались договориться Флинн и другой советник Трампа – его зять Джаред Кушнер.

Читайте такжеБелый дом прокомментировал признание вины Флинном в даче ложных показаний 23 декабря 2016 года, в часы, предшествовавшие голосованию в Совбезе, Флинн также звонил в представительства Уругвая и Малайзии в ООН. В свою очередь, Кушнер по телефону разговаривал с послом Великобритании в США.

Усилия Флинна и Кушнера не дали результатов. Совбез принял резолюцию, в которой Израиль призывают к прекращению строительства еврейских поселений на палестинских территориях. Резолюцию поддержали 14 государств, США – воздержались.

Дональд Трамп, который использовал произраильскую риторику во время избирательной кампании, вступил в должность через месяц - 20 января 2017 года.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил агентству Reuters, что Израиль обратился к штабу Трампа с просьбой о помощи, после того, как Администрация Барака Обамы отказалась воспользоваться правом вето и не допустить принятия резолюции. После этого, сотрудники штаба Трампа обратились к иностранным правительствам, включая Россию, с просьбой перенести голосование или заблокировать резолюцию.

Закон Логана, принятый в 1799 году, запрещает частным лицам США, не имеющим соответствующих полномочий от федерального правительства, вести переговоры с иностранными правительствами. 23 декабря Трамп, Кушнер и Флинн имели статус частных лиц. За всю историю США, только два американца были привлечены к ответственности по этому закону – в 1802 и 1852 году, однако ни один из них не был признан виновным.