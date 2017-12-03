В Вильнюсе хотят отказаться от улиц имени деятелей, которые сотрудничали с советским режимом

В вильнюсской мэрии обсуждают возможность отказа от ряда названий улиц и площадей, связанных с писателями, общественными и политическими деятелями, которые сотрудничали с советским режимом.

Об этом сообщает Delfi.

Член горсовета Вильнюса Пауле Кузмицкене рассказала, что возглавляемая ею рабочая группа культуры памяти просит оценить деятельность этих личностей.

Речь идет о поэте и прозаике Пятрасе Цвирке, поэтессе Саломее Нерис, писателе и общественном деятеле Антанасу Венцлове, поэта и деятеле Гиру Людасе.

Для этого члены рабочей группы обратились в Литовский центр геноцида жителей и сопротивления, Особый архив и к работникам Исторического факультета Вильнюсского университета.

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"Мы обратились с просьбой предоставить информацию о том, предали ли вышеупомянутые деятели своими действиями государство", - сказала Кузмицкене.

От выводов экспертов зависит, предложат ли убрать из Вильнюса памятник Цвирке, а также переименовать сквер, улицы, школы и музеи, названные в честь этих деятелей.

Роль этих личностей в Литве оценивается по-разному, все они в годы оккупации сотрудничали с советской властью и своим творчеством укрепляли новую идеологию, отмечает издание.