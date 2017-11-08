Конституционный суд Испании признал резолюцию о независимости Каталонии недействительной
Суд также принял решение принудительно взыскать штрафы в размере 12 000 евро в день, наложенные на членов избирательной комиссии Жозе Марию Жове и Розу Марию Видаль.
Конституционный суд Испании в среду отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, утвержденную парламентом автономии 27 октября. Об этом сообщает El Pais.
Суд также принял решение принудительно взыскать штрафы в размере 12 000 евро в день, наложенные на членов избирательной комиссии Жозе Марию Жове и Розу Марию Видаль.
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Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум относительно независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% проголосовавших.
Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.
Испания выступает против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией, а премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента.
Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.
Руководителем правительства Каталонии временно назначена первый вице-премьер-министр Испании Сорайя Саэнс де Сантамария. Евросоюз и США заявили, что не признают независимость Каталонии.