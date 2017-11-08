Конституционный суд Испании признал резолюцию о независимости Каталонии недействительной

Конституционный суд Испании в среду отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, утвержденную парламентом автономии 27 октября. Об этом сообщает El Pais.

Суд также принял решение принудительно взыскать штрафы в размере 12 000 евро в день, наложенные на членов избирательной комиссии Жозе Марию Жове и Розу Марию Видаль.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум относительно независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% проголосовавших.

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступает против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией, а премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента.

Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.

Руководителем правительства Каталонии временно назначена первый вице-премьер-министр Испании Сорайя Саэнс де Сантамария. Евросоюз и США заявили, что не признают независимость Каталонии.