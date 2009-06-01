Болгарский мэр погиб на съемках «Последнего героя»

Участник болгарского реалити-шоу «Остаться в живых» умер во время съемок, проходящих на одном из Филиппинских островов в Тихом океане.

Причиной смерти 53-летнего Нончо Воденичарова стал сердечный приступ. Врачи пытались спасти жизнь болгарину, однако несмотря на их усилия мужчина скончался. Продюсеры телешоу заявили, что по результатам врачебного обследования, которое регулярно проходят конкурсанты, Воденичаров был признан полностью здоровым.

По информации болгарского издания The Sofia Echo, умерший Воденичаров в разные годы жизни был каскадером и певцом, а в последнее время являлся мэром города Раднево на юге Болгарии.

Газета.ру