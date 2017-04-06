Смоленская трагедия: в Польше не исключают версию покушения как причины катастрофы

Сознательное доведение контроллерами движения в Смоленске самолета президента Леха Качиньского в авиакатастрофе не исключает версию покушения как причину катастрофы.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Польши Марек Пасьонек, пишет ТСН со ссылкой на Wpolityce.pl.

Он уточнил, что сознательное доведение до катастрофы самолета Ту-154М контроллерами движения на аэродроме "Смоленск-Северный" заключается в том, что они передавали экипажу "ложную и несоответствующую информацию" о реальном положении самолета во время снижения уже на расстоянии 8 км от начала взлетной полосы.

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По его словам, за несколько минут до катастрофы были замечены сбои в работе радиолокационной системы посадки RSP, то есть самолет периодически исчезал с радара контроллеров движения. Однако, несмотря на эти серьезные проблемы контролеры и в дальнейшем вели самолет на посадку.

"А если к этому добавить факт опасного погодного явления - тумана - можно оценить эту ситуацию и действия контролеров как умышленные с возможным намерением - доведение до катастрофы в воздушном движении",- заявил Пасьонек.

Напомним, что польская прокуратура переквалифицировала обвинения в адрес российских контролеров движения на башне "Смоленск-Северный" из "бессознательного" в "сознательное" доведение ними экипажа президентского самолета Ту-154М до авиакатастрофы.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членов правительственной делегации, а также члены экипажа.

Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и «третьего лица» в умышленном провоцировании авиакатастрофы.

В сентябре 2016 года эксперты комиссии, которая расследует обстоятельства Смоленской трагедии, заявили, что записи «черных ящиков» самолета были сфальсифицированы, а многие документы по этому делу скрыты.

Российские исследования причин аварии указывают на несчастный случай, вызванный плохой погодой и ошибкой пилота.