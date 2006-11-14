В Багдаде переодетые боевики похитили 100 ученых

В Багдаде похищены 100 ученых и сотрудников научно-исследовательского института, который расположен в здании Министерства высшего образования Ирака, передает Sky News.

Все они были захвачены боевиками, переодетыми в полицейскую форму. По сведениям МВД, бандиты приехали к министерскому зданию, расположенному в столичном районе Каррада (Karradah), на 20 автомобилях.

Угрожая оружием, боевики посадили ученых в машины, после чего скрылись в неизвестном направлении. Четверо охранников здания во время нападения не пострадали, так как никакого сопротивления похитителям не оказывали.

По данным МВД, вся операция по захвату служащих иракского НИИ заняла не более 20 минут. В это время другие группы боевиков блокировали подъездные пути к зданию министерства.

Sky News отмечает, что это похищение может быть связано с чередой убийств и нападений на видных иракских профессоров и ученых, которые призывают людей уезжать из Ирака в соседние страны.

Лента.ру