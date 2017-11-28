Победительница "Евровидения" побрилась наголо и удивила новым брутальным имиджем
21:03, 28 ноября 2017Мир
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Шведская певица Loreen выпустила второй студийный альбом и кардинально сменила имидж, обрезав длинные волосы.
Победительница песенного конкурса «Евровидение-2012» шведская певица Loreen выпустила второй студийный альбом и кардинально сменила имидж, обрезав длинные волосы и оставив только "ежик". Фото певица размсетила в совем Instagram.
Отметим, хит "Euphoria", который принес Loreen победу на "Евровидении", был признан самым популярным и прослушиваемым за всю историю песенного конкурса.
Как сообщал УНИАН, звезда "Евровидения" от России шокировала сеть, представ в "лысом" образе.
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