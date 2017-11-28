Победительница "Евровидения" побрилась наголо и удивила новым брутальным имиджем

Little moments of calm #BTS ❤️ Публикация от LOREEN (@loreenofficial) Ноя 26 2017 в 11:10 PST

Победительница песенного конкурса «Евровидение-2012» шведская певица Loreen выпустила второй студийный альбом и кардинально сменила имидж, обрезав длинные волосы и оставив только "ежик". Фото певица размсетила в совем Instagram.

Отметим, хит "Euphoria", который принес Loreen победу на "Евровидении", был признан самым популярным и прослушиваемым за всю историю песенного конкурса.

Как сообщал УНИАН, звезда "Евровидения" от России шокировала сеть, представ в "лысом" образе.