Победительница "Евровидения" побрилась наголо и удивила новым брутальным имиджем

21:03, 28 ноября 2017
Мир
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Шведская певица Loreen выпустила второй студийный альбом и кардинально сменила имидж, обрезав длинные волосы. 

Little moments of calm #BTS ❤️

Публикация от LOREEN (@loreenofficial)

Победительница песенного конкурса «Евровидение-2012» шведская певица Loreen выпустила второй студийный альбом и кардинально сменила имидж, обрезав длинные волосы и оставив только "ежик". Фото певица размсетила в совем Instagram.

Отметим, хит "Euphoria", который принес Loreen победу на "Евровидении", был признан самым популярным и прослушиваемым за всю историю песенного конкурса.

Как сообщал УНИАН, звезда "Евровидения" от России шокировала сеть, представ в "лысом" образе.

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Теги: #победительница Евровидения без волос