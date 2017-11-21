Звезда Евровидения от России шокировала сеть: предстала в "лысом" образе (фото)

14:58, 21 ноября 2017
Общество
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В комментариях под постом большинство подписчиков Гагариной разочаровано новым образом певицы.

Полина Гагарина предстала в новом образе / фото instagram.com/gagara1987

Представлявшая Россию на "Евровидении-2015" певица Полина Гагарина ошарашила фанатов, опубликовав свое фото без волос.

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Так, фотографию артистка разместила на странице в Instagram: на ней она запечатлена на обложке глянца, на которой написано "Новая женственность Полины Гагариной". Российская певица предстала в новом образе - с лысой головой.

"Наконец-то! SNC декабрь - и результат наших экспериментов с командой #sncmagazine. Это было смело, быстро и очень красиво", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, на втором месте Евровидения-2015 оказалась Россия, которую представляла Полина Гагарина с песней "A Million Voices".

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Теги: #Полина Гагарина без волос#новый образ Полины Гагриной#Гагарина лысая#представительница РФ на Евровидении