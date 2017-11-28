Тиллерсон: США первыми отреагируют на нападение против стран-членов НАТО

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявляет, что Соединенные Штаты первыми отреагируют на нападение против стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО).

Читайте такжеНАТО усилит защиту морских путей и мобильность войск в Европе - СтолтенбергОб этом он заявил во время выступления в Центре Уилсона в Вашингтоне.

Тиллерсон напомнил, что ранее в этом году президент США Дональд Трамп подтвердил верность 5-й статье Североатлантического договора по защите любого союзника по НАТО, потому что это «лучший механизм, который мы имеем, чтобы сдерживать агрессию».

«Как говорится в тексте 5-й статьи - стороны согласились, что вооруженное нападение против одного или нескольких членов в Европе или Северной Америке следует рассматривать как нападение на них всех. Любая атака любой страной против страны - члена НАТО будет служить основанием для применения 5-й статьи, и Соединенные Штаты будут первыми в исполнении обязанностей, которые мы взяли на себя. Мы никогда не забудем, как члены НАТО быстро встали на нашу сторону после атаки 11 сентября, и мы то же сделаем для них, если они подвергнутся нападению», - подчеркнул госсекретарь.