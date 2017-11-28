Названо место и дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

19:15, 28 ноября 2017
Мир
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Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится в Виндзорском замке в мае следующего года.

REUTERS

Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится в Виндзорском замке в мае следующего года. Об этом сообщили в Кенсингтонском дворце, передает CNN.

Венчание состоится в часовне Св. Георгия при замке.

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Представитель сообщил, что Марк сохранит гражданство США "в процессе становления гражданкой Великобритании", но сохранит ли она впоследствии двойное гражданство пока не известно. 

Как сообщал УНИАН, принц Гарри обручился со звездой сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл. 

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл#свадьба принца Гарри